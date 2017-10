Nach der Wahl in Niedersachsen erwarten Bundes- und Landespolitiker aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen schwierige Koalitionsverhandlungen. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, forderte die FDP in Niedersachsen dazu auf, sich einer Koalition nicht zu verweigern.

"Ich hoffe, dass das letzte Wort der FDP dort noch nicht gesprochen ist", sagte Schneider im Interview mit MDR AKTUELL. Man könne sich nicht darüber beklagen, dass die Kleinen keine große Rolle spielen würden und dann in den Ländern die Koalition verweigern.

Zugleich warnte er vor einer Großen Koalition. "Große Koalitionen sind immer Gift für die größeren Parteien", sagte er. Für die Demokratie sei es wichtig, dass eine der großen Volksparteien in der Opposition sei. Er hoffe darauf, dass es eine andere Lösung als eine Große Koalition gebe, "aber ausschließen kann man das nicht".

Grünen-Bundestagsfraktionschefin Katrin Göring-Eckardt erwartet schwierige Koalitionsverhandlungen in Niedersachsen. "Es wird keine einfache Regierungsbildung", sagte sie gegenüber MDR AKTUELL.

Bildrechte: Pressefoto H. Weber

Zugleich räumte sie große Verluste ihrer Partei ein. "Wir haben deutlich verloren und wir haben deutlich an die SPD verloren." Man müsse schauen, wie es nun weitergehe. Die Wähler in Niedersachsen hätten vor allem SPD-Ministerpräsident und Wahlsieger Stephan Weil stärken wollen. Die Grünen hatten in Niedersachsen fünf Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl vor vier Jahren verloren.