Nach dem Verlust der rot-grünen Regierungsmehrheit in Niedersachsen hat Ministerpräsident Stephan Weil für Montag Vertreter aller Fraktionen zu einem Gespräch eingeladen. Das kündigte Regierungssprecherin Anke Pörksen in Hannover an.

Weil hatte sich am Freitag für rasche Neuwahlen ausgesprochen. Als möglicher Termin dafür kursierte bereits der 24. September, an dem auch der neue Bundestag gewählt wird. Für Weils Variante müsste sich allerdings das Landesparlament mit einer Zweidrittelmehrheit selbst auflösen - dazu benötigt die rot-grüne Regierung auch Stimmen aus der Opposition. Einen Rücktritt lehnte Weil weiter ab. Möglich wäre aber auch ein Misstrauensvotum.

Weil: Wählerwillen grob missachtet

Am Freitag hatte Grünen-Abgeordnete Elke Twesten ihren Wechsel zur CDU-Fraktion angekündigt und damit ein politisches Beben verursacht. Als Grund nannte sie, dass die Grünen sie nicht für die Landtagswahl 2018 in ihrem Wahlkreis nominiert haben. Auch habe sie sich seit längerem von den Grünen entfremdet und sehe ihre politische Zukunft in der CDU.

Bisherige Parteikollegen und führende SPD-Kollegen kritisierten sie scharf für den Schritt. Da sie über die Landesliste gewählt worden sei, hätten die Wähler die Partei und nicht die Person gewählt, sagte Weil im Sender n-tv. Er warf Twesten und der CDU vor, den Wählerwillen grob zu missachten. SPD-Bundesvorsitzender Ralf Stegner nannte den Übertritt Twestens "politisch unanständig". Es sei offenkundig, "dass das jemand aus persönlichen Karriereerwägungen und unter Mithilfe der Union den Wählerwillen verfälschen will".

Twesten: Es gab keine Lockangebote

Spekulationen über eine politische Intrige wiesen Twesten und die CDU entschieden zurück. Es habe keine Lockangebote für sie gegeben, betonte Twesten.

Vonseiten der CDU gab es keine Versprechungen oder, wenn man jetzt einen Blick in die soziale Netzwelt legt, sogar Ablösesummen, von denen da groteskerweise die Rede ist. Elke Twesten zu ihrem Austritt aus der Grünen-Fraktion

Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann warf SPD und Grünen in dem Zusammenhang Verleumdung vor. In der "Welt am Sonntag" sprach er von einer "Legendenbildung", die "definitiv falsch und verleumderisch" seien.



Am Dienstag will Twesten offiziell zur CDU-Fraktion übertreten. Damit kämen CDU und FDP zusammen auf 69 Sitze im Landtag, SPD und Grüne nur noch auf 68 Sitze. CDU-Generalsekretär Peter Tauber betonte aber, seine Partei sei auch für andere Bündnisse als mit den Liberalen offen.