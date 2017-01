Verbotsverfahren Wie steht es um die NPD?

Hauptinhalt

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheidet am Dienstag darüber, ob die NPD verboten wird. Allerdings ist es um die Rechtsextremen in den letzten Monaten ruhig geworden. Die rechtspopulistischen Schlagzeilen erntet vielmehr die AfD. Ist die NPD überhaupt noch bedeutend genug, dass sich ein Verbot lohnen würde? Wir beleuchten den Zustand der Partei am Beispiel von Sachsen.

von Ine Dippmann, MDR AKTUELL