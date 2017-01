CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer hält die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für falsch. "Ich halte es für einen vollkommenen Trugschluss, zu sagen, wir lassen Radikale so lang gewähren und in Parteien arbeiten, bis sie eine gewisse Relevanz haben und es im Bereich des Möglichen liegt, dass sie ihre Ziele erreichen", sagte Kreuzer am Rande der CSU-Fraktionsklausur im oberfränkischen Kloster Banz.