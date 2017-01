Die NPD hat es in mehr als fünf Jahrzehnten ihres Bestehens nicht geschafft, dauerhaft in einem Landesparlament vertreten zu sein.

Die NPD war auf zwischen Ende der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre in bis zu sieben Landesparlamenten der Bundesrepublik Deutschland vertreten. 2004 bis 2014 saß die NPD im Landtag Sachsens, in Mecklenburg-Vorpommern von 2011 bis 2016. Seitdem ist die Partei nur noch in Kommunalparlamenten vertreten. Zum Zeitpunkt der jeweiligen Wahlen erhielten 97 NPD-Politiker in mehr als 100 Kommunalparlamenten Mandate.