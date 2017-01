Das Bundesverfassungsgericht hat über ein mögliches Verbot der rechtsextremen NPD entschieden. Heute will das Gericht sein Urteil verkünden. In den zurückliegenden Monaten hat es geprüft, ob die "Nationaldemokratische Partei Deutschlands" verfassungswidrig ist und ob von ihr eine Umsturzgefahr ausgeht.

Im Falle eines Verbots würde das Parteivermögen eingezogen, Geschäftsstellen müssten geräumt werden und Mandatsträger in Stadträten oder anderen Kommunalvertretungen würden ihren Sitz verlieren. Im Bundestag oder in einem Landtag ist die Partei ohnehin nicht - beziehungsweise nicht mehr - vertreten.



Nach dem Verbot der Sozialistischen Reichspartei, die das Bundesverfassungsgericht 1952 als NSDAP-Nachfolgerin eingestuft hatte, und dem Verbot der Kommunistischen Partei Deutschlands von 1956 wäre es das dritte Parteiverbot in der Geschichte der Bundesrepublik.