Nach dem Anschlag eines islamistischen Attentäters auf einen Berliner Weihnachtsmarkt sind neue Details bekannt geworden. Demnach hatte das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen das Innenministerium bereits im März 2016 davor gewarnt, dass der Attentäter Anis Amri einen Anschlag planen könnte. Die "Bild am Sonntag" beruft sich in ihrem Bericht auf ein vertrauliches Schreiben, das ihr vorliege. Darin heiße es, dass "nach den bislang vorliegenden, belastbaren Erkenntnissen zu prognostizieren ist, dass durch Amri eine terroristische Gefahr in Form eines Anschlages ausgeht". Deshalb werde vorgeschlagen, die Abschiebung anzuordnen.

Im Chat Hinweise für Selbstmordanschlag gefunden

Die Ermittler belegten in dem Schreiben Amris Gefährlichkeit mit einem überwachten Chat. Darin habe er am 2. Februar 2016 angekündigt, in Deutschland "eine Schwester" heiraten zu wollen. Das habe sein Chatpartner nicht verstanden. Daraufhin habe er den Begriff "Dougma" verwendet. Dies sei eine "Metapher für einen Selbstmordanschlag".

Opposition fordert Jägers Rücktritt

Die Opposition in Nordrhein-Westfalen forderte in diesem Zusammenhang Innenminister Ralf Jäger zum Rücktritt auf. CDU-Landeschef Armin Laschet sprach in der Zeitung von dramatischen Enthüllungen. Jäger sei ein Sicherheitsrisiko für die Menschen in ganz Deutschland.

Ralf Jäger wird am Mittwoch vor dem Landtagsuntersuchungsausschuss aussagen. Bildrechte: dpa Der Vize-FDP-Chef im Landtag, Joachim Stamp, forderte Jäger zum Rücktritt auf. "Dieser Vermerk ist der klare Beleg, dass im Verantwortungsbereich von Innenminister Jäger versagt wurde." Doch verweigere dieser eine Fehleranalyse. Jäger soll am Mittwoch vor dem Landtagsuntersuchungsausschuss aussagen.



Das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen hatte eine Abschiebung Amris abgelehnt, weil es der Auffassung war, dass es gerichtlich nicht durchsetzbar wäre. Für den Anschlag hatte Amri einen Lkw in auf einen Weihnachtsmarkt im Berlin gesteuert. Zwölf Menschen starben, dutzende wurden verletzt. Auch der Lkw-Fahrer wurde ermordet. Amri konnte zunächst fliehen, und wurde dann in Italien bei einer Polizeikontrolle erschossen.