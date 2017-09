NSU-Prozess Anklage fordert lebenslang und Sicherungsverwahrung für Zschäpe

Die Anklage legt Zschäpe die Mittäterschaft an allen Verbrechen des sogenannten "Nationalsozialistischen Untergrunds" zur Last: Neun Morde an türkisch- und griechischstämmigen Gewerbetreibenden sowie den Mord an einer deutschen Polizistin. Außerdem soll sie an zwei Bombenanschlägen in Köln mit zum Teil Dutzenden Verletzten sowie zahlreichen Raubüberfällen mitgewirkt haben.