Das dürfte der Zschäpe-Verteidigung nicht gefallen: Auch nach weit über 300 Prozesstagen hat sich die Einschätzung des Chef-Anklägers kein bisschen verändert. Bundesanwalt Herbert Diemer bleibt von der Schuld Zschäpes und ihrer Mitangeklagten überzeugt. "Nach unserem Eindruck haben sich unsere Ermittlungen, die wir in der Anklage zusammengefasst haben, in den bisherigen Ergebnissen der Beweisaufnahme wiedergespiegelt."

Die Beweisaufnahme ist so gut wie abgeschlossen. Auch die Nebenklage meint, der Prozess habe ans Licht gebracht, was im Rahmen eines Gerichtsverfahrens möglich ist. Der Nebenkläger Mehmet Daimagüler glaubt, ähnlich wie der Bundesanwalt, dass es für ein Urteil reichen sollte. Man habe heute ein viel klareres Bild von der Rolle der einzelnen Angeklagten, insbesondere von Beate Zschäpe. Daimgüler ist sich sicher, dass durch die Beweisaufnahme die Anklage der Bundesanwaltschaft bestätigt worden sei.

Das Verfahren sei jetzt im Endspurt, meint Daimagüler. Zum Schluss steht noch das psychiatrische Gutachten zur Schuldfähigkeit der Hauptangeklagten an. Verfasst hat es Henning Saß, einer der renommiertesten forensisch-psychiatrischen Gutachter der Republik. Auch wenn die Zschäpe-Verteidigung immer wieder versucht hat, das Verlesen der Saß-Einschätzungen zu verhindern: Gerichtssprecherin Andrea Titz hält das Gutachten für unverzichtbar, um Fragen wie diese zu klären. So sprächen Anhaltspunkte in der Persönlichkeitsstruktur, sowie Alkohol- oder Drogenmissbrauch dafür, dass eine eingeschränkte oder aufgehobene Schuldfähigkeit vorgelegen habe.