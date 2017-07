Wie groß war der NSU? NSU-Prozess: Was trotz Plädoyers ungeklärt bleibt

Mindestens 22 Stunden wird das Plädoyer der Anklage im NSU-Prozess in Anspruch nehmen. Selbst wenn es am kommenden Dienstag tatsächlich losgehen sollte, wird es also einige Verhandlungstage dauern, bis die Forderung nach dem Strafmaß auf dem Tisch liegt. Zunächst werden die Prozessbeteiligten also auf Hinweise lauschen müssen. Etwa: An welchen Punkten unterscheidet sich das Anklageplädoyer von der nunmehr über vier Jahre alten Anklageschrift?

von Sebastian Hesse, MDR AKTUELL