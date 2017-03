NSU-Prozess Zschäpe distanziert sich von Befangenheitsanträgen

Im Münchner NSU-Prozess hat sich die Hauptangeklagte Beate Zschäpe überraschend von mehreren Befangenheitsanträgen der Verteidigung distanziert. In einem handgeschriebenen Brief an den Vorsitzenden Richter Manfred Götzl im Prozess am Oberlandesgericht teilte Zschäpe mit, die Ablehnungsgesuche gegen ihn und einen Beisitzer seien "ohne mein Wissen, vorherige Absprache oder meine Zustimmung" gestellt worden.