Letzte Sitzung im NSU-Untersuchungsausschuss Es bleiben Fragen offen

Mehr als erwartet, aber doch weniger als erhofft – unter diesem Motto könnte die Bilanz des zweiten NSU-Untersuchungsausschusses stehen. Dank ihm wurde öffentlich, dass das Handy eines maßgeblichen V-Mannes überraschend in einem Panzerschrank des Verfassungsschutzes gefunden wurde. Schlagzeilen machte auch, als der Ausschuss thematisierte, dass an keinem der insgesamt 27 Tatorte DNA-Spuren der mutmaßlichen NSU-Terroristen Mundlos oder Böhnhardt gefunden wurden. Dabei konnte aber oft nur benannt werden, was weiter unklar bleibt.

Vieles bleibt unklar

Clemens Binninger ist Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschusses Bildrechte: dpa Clemens Binninger ist der Vorsitzende dieses NSU-Untersuchungsausschusses. Er sagt: "Unser Ziel war es ja, dass wir uns mit offenen Fragen befassen. Ist der NSU wirklich nur ein Trio? Wie waren die Ereignisse am 4. November in Zwickau und in Eisenach? Gab es noch Spuren, denen man hätte noch nachgehen können? Welche Rolle spielte der Verfassungsschützer in Kassel?"

Dieser war bei einem der Morde zufällig am Tatort, will jedoch nichts mitbekommen haben. Wie dicht Verfassungsschützer am NSU dran waren, bleibt weiter unklar und damit auch die Frage, ob allein organisatorische Defizite die Ursache für die vielen Pannen beim Verfassungsschutz waren. Beispielsweise, warum nach dem Selbstmord der beiden mutmaßlichen Täter Mundlos und Böhnhardt die Akten wichtiger V-Leute vernichtet wurden, fragt Irene Mihalic, die für die Grünen im Untersuchungsausschuss sitzt:

Ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn wir in den Fraktionen zu unterschiedlichen Bewertungen kommen. Weil das natürlich auch Folgen hat – für politische Forderungen im Anschluss. Irene Mihalic, Grüne

Eventuell dritter Untersuchungsausschuss

Möglicherweise könnte sogar ein dritter NSU-Untersuchungsausschuss vom Bundestag eingesetzt werden. Unbeantwortete Fragen gebe es jedenfalls noch genug, sagt der SPD-Abgeordnete Uli Grötsch: "In welchem Format man das in einer neuen Zusammensetzung im Bundestag nach der Bundestagswahl weiter aufklärt, muss der neue Bundestag entscheiden."

Der CDU-Innenexperte Clemens Binninger ist da skeptisch. Zweifel sind keine Beweise, und es gelang dem Untersuchungsausschuss in jedem Fall auch, einige der Verschwörungstheorien zu entkräften. So gibt es keine Hinweise auf eine dritte Person im Wohnmobil, in dem die beiden Rechtsterroristen starben.

Im Sommer könnte Urteil fallen

Man sei sich einig, dass man ohne eine neue Spur, einen DNA-Treffer oder eine umfassende Aussage der Angeklagten, nicht weiterkomme, sagt Binninger:

Wir müssen uns darauf einstellen, dass beim NSU-Komplex vielleicht für lange Zeit – oder für immer – Fragen offen bleiben. Clemens Binninger, CDU-Innenexperte