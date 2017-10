"Wir wollen erreichen, dass die Gesamtzahl der Aufnahme aus humanitären Gründen die Zahl von 200.000 Menschen pro Jahr nicht übersteigt." So steht es im Regelwerk zur Migration, auf das sich CDU und CSU geeinigt haben. Für Professor Winfried Kluth, den Leiter der Forschungsstelle für Migrationsrecht an der Universität Halle-Wittenberg, ist der Satz verfassungsrechtlich unproblematisch. Das Grundrecht auf Asyl werde nicht eingeschränkt.

Auch unter normalen Umständen habe es in der Vergangenheit beim Familiennachzug immer schon mehrjährige Wartezeiten gegeben. Hier gebe es gewisse Steuerungsmöglichkeiten, die auch von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte toleriert würde, wenn es nicht zu große Zeiträume seien, die über drei Jahre hinausgingen.

Die Bundesregierung könnte also auf Zeit spielen. Und auch sonst lassen die Regeln der Unionsparteien Luft für Interpretationen. Zum Beispiel wenn es heißt, dass man die "Aufnahmen aus humanitären Gründen" begrenzen wolle. Beim Übertritt über die Grenze wisse man noch gar nicht, wer diese Voraussetzungen erfülle. Insofern sei es auch eine Art von Bilanzzahl, die man auch relativ spät in einem Jahr konkretisieren könne, meint Kluth.

Offen lässt die Union außerdem, wer alles unter die Bilanz fallen soll: Alle diejenigen, die in einem Jahr eingereist sind oder auch Altfälle, die in dem betreffenden Jahr vor Gericht ein Bleiberecht erstritten haben. Kluth geht deshalb nicht davon aus, dass die Zahl 200.000 konkret in einem Gesetz auftauchen wird.