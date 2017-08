Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir geht in der Debatte um den Verbrennungsmotor auf Konfrontation zu CSU-Chef Horst Seehofer. Özdemir sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, seine Partei mache das Aus für den Verbrennungsmotor zur Voraussetzung für eine Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl. Die Grünen würden in keine Koalition gehen, die nicht das Ende für Diesel und Benziner einleite und den Einstieg in den abgasfreien Verkehr schaffe. Özdemir verwies auf das Wahlprogramm der Grünen. Darin fordern sie, ab 2030 in Deutschland keine neuen Autos mit Verbrennungsmotor mehr zuzulassen.

Mit seiner Aussage macht Özdemir eine Koalition mit CDU und CSU nahezu unmöglich. CSU-Chef Horst Seehofer hatte zuvor in einem Zeitungsinterview erklärt, ohne Festhalten an Diesel und Benziner werde es keine Koalition mit der CSU geben.



Ein Verbot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor lege "die Axt an die Wurzel" des deutschen Wohlstands. Das Festhalten an dieser Technik sei für die CSU in Koalitionsverhandlungen genauso wenig verhandelbar wie Steuererhöhungen, eine Erleichterung der Zuwanderung und eine Lockerung der Sicherheitspolitik.