Grünen-Parteichef Cem Özdemir hat die Türkei-Politik der Bundesregierung scharf kritisiert. Özdemir sagte der "Bild am Sonntag", die Bundesregierung sei viel zu ängstlich gegenüber den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. "Ich habe fast den Eindruck, dass Erdogan erst um Erlaubnis gefragt wird, bevor wir mal deutlich machen, dass Spitzelnetzwerke, Hetze und Fanatismus in Deutschland nichts verloren haben", sagte er. Erdogan glaube, Merkel wegen des Flüchtlingspakts in der Hand zu haben und die Bundesrepublik Deutschland wie eine Außenstelle der Türkei behandeln zu können.