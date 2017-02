SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hat sich dafür ausgesprochen, im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge nach Nordafrika zurückzubringen. Damit unterstützt er eine Initiative von Bundesinnenminister Thomas de Maizière.



Oppermann schrieb in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung", die Flüchtlinge sollten in Nordafrika versorgt und betreut werden. Dafür müsse enger mit Libyen sowie Marokko und Tunesien zusammengearbeitet werden. Oppermann betonte, um Schleuserbanden wirksamer zu bekämpfen, müsse ihnen die Geschäftsgrundlage entzogen werden.



Der SPD-Fraktionschef fordert außerdem, dass Deutschland mehr unternimmt, um Fluchtursachen zu bekämpfen. So sollte die Entwicklungshilfe aufgestockt werden. Darüber hinaus sollten legale Zugänge für Migranten geschaffen werden.