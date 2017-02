Linken-Politiker Oskar Lafontaine hat die SPD zum Koalitionsbruch aufgefordert. Lafontaine sagte dem MDR, die SPD solle ihre Mehrheit noch vor der Bundestagswahl nutzen. Gemeinsam mit Linke und Grünen könne man im Bundestag die soziale Lage von Millionen Menschen sofort verbessern. Nur so sei die geforderte Reform der Agenda 2010 von Kanzlerkandidat Schulz glaubwürdig. Die SPD sollte diese Möglichkeit jetzt gegen einige Monate Koalitionsfrieden abwägen. Das Regierungsbündnis sei im Grunde am Ende und in vielen Fragen kämen jetzt die Gegensätze zum Vorschein.