In der Gastronomie werden meist Mindestlöhne gezahlt. Bildrechte: IMAGO

Am deutlichsten wird der Unterschied am Beispiel Mecklenburg-Vorpommerns. Dort verdienten die Arbeitnehmer im Schnitt 26.692 Euro und damit am wenigsten. In Hamburg wird dagegen am meisten gezahlt: im Durchschnitt 39.678 Euro. Dann folgen Hessen (36.896 Euro), Baden-Württemberg (35.876 Euro) und Bayern (35.284 Euro).