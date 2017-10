Alles begann 1987, als die Studienteilnehmer in der achten Klasse waren. Die DDR wollte von den sächsischen Schülern wissen, welche Erwartungen sie an die Politik und ihre Zukunft haben. Drei Jahre später existiert die DDR nicht mehr, die Studie aber wird auf Eigeninitiative fortgesetzt und entwickelt sich zu einer einzigartigen Sozialstudie über das Selbstbild der Ostdeutschen.

Und gerade die Zuversicht in die Zukunft habe sich am meisten geändert, erklärt einer der fünf Studienmacher. Hendrick Berth sagte: "Dann ist das etwas, das mit der Wiedervereinigung komplett eingebrochen ist. Auf Zuversichtswerte von unter 20 Prozent. Das steigt langsam wieder an. Aber wir haben trotzdem bei unseren Befragten, die alle Berufe haben, die angekommen sind im Leben, die Familien haben und so, da ist immer noch so eine Skepsis da."