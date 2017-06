Vorm Zeuner-Bau der technischen Universität Dresden genießen einige Maschinenbau-Studenten ihre Pause. Konstantina, Arthur und Kiara sind im sechsten Semester. In Sachsen bleiben will nach dem Abschluss keiner: "Ich möchte vielleicht nach Australien. Ich denke, da hat man größere Karrierechancen, wenn man im internationalen Bereich tätig ist", sagen sie und: "Ich möchte zurück in die Heimat, Richtung Nordrhein-Westfalen oder ans Meer, nach Hamburg. Die Familie wohnt da drüben, das ist der Hauptgrund."