Stuttgart ist ein wichtiges Zentrum der Friedensbewegung. Es wundert also nicht, dass dort nach Veranstalterangaben etwa 2.000 Menschen protestierten. Sie hatten teils klare Botschaften auf ihre Plakate geschrieben und das entsprechende Utensil aufgeklebt. Insgesamt sprachen die Veranstalter von einer hohen Beteiligung an Ostermärschen in Deutschland, die sich auf dem Niveau der Vorjahre bewegt habe. Bildrechte: dpa