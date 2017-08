Das ist okay, sagt der CDU-Politiker Jan-Marco Luczak. "Ich finde es völlig richtig, dass ich als Mandatsträger, der die Möglichkeit bekommen hat, politisch mitzugestalten, mich daran beteilige." Allerdings müsse der Betrag so bemessen sein, dass es niemanden davon abhalte, ein politisches Mandat anzustreben. "Insofern finde ich die Größenordnung auch völlig in Ordnung", sagt Luczak.

Auch Grünen-Frau Lisa Paus, die jeden Monat dreimal so viel an ihre Partei zahlt wie Luczak, meckert nicht. "Für mich ist das absolut in Ordnung. Ich wusste, worauf ich mich einlasse und nage nicht am Hungertuch." Was sie bei diesem Thema an ihrer Partei besonders schätzt: Erst wenn man tatsächlich Mandatsträger ist, muss man den Beitrag zahlen. "Die Einstiegsmöglichkeiten sind für alle Leute bei uns gleich - unabhängig davon, was sie vorher verdient haben."