MDR: Prof Patzelt, die Union liegt wieder knapp vor der SPD, Kanzlerin Angela Merkel legt in der Beliebtheit zu während Herausforderer Martin Schulz verliert. Sind der Schulz-Hype und der Höhenflug der SPD schon wieder vorbei?

Patzelt: Das können wir noch nicht wissen. Die Themen "Soziale Gerechtigkeit" und "Korrekturen an der Agenda 2010" scheinen jedenfalls anziehend zu wirken. Außerdem kommentieren viele Medienleute positiv, dass Angela Merkel diesmal einen, wie es scheint, nicht chancenlosen Herausforderer hat. Das bleibt nicht ohne Folgen für die öffentliche Meinung.

Martin Schulz setzt sehr stark auf das Thema soziale Gerechtigkeit im Wahlkampf und konnte damit bisher punkten. Zuvor hatten sich die Parteien eher auf das Thema innere Sicherheit und Umgang mit den Flüchtlingen eingerichtet. Wird das Thema soziale Gerechtigkeit das zentrale werden?

Auch das müssen wir abwarten. Doch unübersehbar ist das Thema "soziale Gerechtigkeit" mit der Zuwanderung verbunden. Es wird nämlich immer breiter bekannt, dass die Zuwanderung im Wesentlichen in die sozialen Sicherungssysteme erfolgt und migrantischen Mitbürgern dasselbe Lebensniveau gesichert wird wie jenen "länger schon im Land Lebenden", die durch Steuern und Abgaben den Sozialstaat mitfinanziert haben.

Außerdem ist nicht garantiert, dass bis zum Wahltag die Migrantenzahl weiter unter der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle bleibt oder es keine dschihadistischen Anschläge gibt. Das alles könnte schnell die jetzigen Vorwahlkampfdiskurse verändern.

Auch wenn die Union leicht zulegt, gibt es keine Merkel-Euphorie, auch nicht in den Reihen der Union. Die Kanzlerin scheint weiter abzuwarten. Kann sie sich das leisten, auf einen Abnutzungseffekt bei Schulz zu hoffen?

Noch ist unklar, auf welche Wahlkampfstrategie die Union setzen wird. Weil die Union fortan sowohl von der SPD als auch wie länger schon von der AfD her Unterstützungsverluste befürchten muss, wird eine Grundentscheidung schwierig. Will man sich wohl wie bislang vor allem gegen rechts abgrenzen oder allmählich von der SPD?

Wie überzeugend aber könnte Letzteres gelingen, nachdem man sich selbst auf vielen Politikfeldern sozialdemokratisiert hat und in Martin Schulz nun einem Konkurrenten gegenübersteht, der von seiner Praxis im Europäischen Parlament her ein Großkoalitionär ist?

Bloß auf ein Ende des Schulz-Hypes und die Demobilisierung des Gegners zu setzen, wird aber auch riskant sein. Warten wir also gespannt ab, ob die CDU versuchen wird, "Schulz-Verluste" durch Wiedergewinnung abgewanderter AfD-Sympathisanten auszugleichen!

Schauen wir mal auf die anderen Parteien. Die Grünen liegen bei acht Prozent und weit unter eigenen Erwartungen. Woran liegt es?

Die Grünen halten sich zwar für die fortschrittlichste und moralisch beste Partei, wissen aber nicht wirklich, was sie wollen. Will man mit dem Kretschmann/Palmer-Kurs aus dem Südwesten die Grünen, wie schon in Hessen, zum gutbürgerlichen Partner der Union machen? Oder hängt man am Gründungscharisma als linke Partei?

Diesen Streit zu entscheiden, zerrisse die Grünen. Ihn aber in der Schwebe zu lassen und so zu tun, als stellten sich Koalitionsfragen ohnehin erst am Wahlabend, bringt die Grünen um eine Machtperspektive, in der man überzeugend entweder bei den eher linken oder den eher mittigen Sympathisanten der Partei um Stimmen werben könnte.

Die Spitzenkandidaten der Grünen, Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir, stehen eher für eine mögliche schwarz-grüne Koalition, das Wahlprogramm eher für ein Bündnis mit der SPD. Wie glaubwürdig kann man so Wahlkampf machen?

Falls die meiste koalitionspolitische Aufmerksamkeit für die Grünen von Diskussionen darüber abgezogen wird, wie es die Union nach der Wahl mit der AfD halten werde, können die Grünen im Windschatten der Aufmerksamkeit solche Widersprüche halbwegs aushalten.

Also wird es klug sein, sich wenn auch ohne praktischen Grund vor allem von der AfD abzugrenzen, und es zu vermeiden, mögliche Gemeinsamkeiten mit in Frage kommenden Koalitionspartnern zu erörtern. Dann sichert man bei der grünen Kernklientel Unterstützung durch den "Kampf gegen rechts" und kompromittiert sich nicht durch richtungspolitische Unentschlossenheit.

Die Linke ist auch von einem zweistelligen Wahlergebnis weit entfernt. Warum kann sie nicht vom Thema soziale Gerechtigkeit profitieren?

Soziale Gerechtigkeit ist ein Thema auch der SPD und seit langem ebenfalls der AfD. Gerade diesbezüglich hat die Linke nun ihren Status als einzige Partei eingebüßt, die für eine grundsätzliche Alternative zum etablierten Parteiensystem und seiner Politik des "Neoliberalismus" stünde.

Obendrein ist die Linke im Zug des Generationenwechsels und der Westausdehnung von einer ostdeutschen Volkspartei, welche die PDS durchaus war, zu einer normalen deutschen Linkspartei geworden. Für eine solche gibt es links von einer sich zur CDU abgrenzenden SPD aber nicht viel Platz.

Jetzt hat die AfD ihren Entwurf für ein Wahlprogramm vorgestellt. Mit einer Kombination aus Ablehnung weiterer Zuwanderung mit sozialer Gerechtigkeit versucht die Partei offenbar gewonnene Wechselwähler von der Linken und SPD zu halten. Geht die Rechnung auf, wenn Martin Schulz weiter so soziale Gerechtigkeit setzt?

Das Schicksal der AfD wird weniger davon abhängen, ob auch die SPD und sehr stark auch die AfD auf das Thema soziale Gerechtigkeit setzen. Ausschlaggebend werden vielmehr drei Dinge sein.

Schafft es die AfD, ihre Richtungs- und Rangstreitigkeiten so beizulegen, dass nicht länger skandalisierbare Äußerungen von Parteiführern ihr öffentliches Bild ruinieren? Bekommt sie durch eine Neuzuspitzung der Migrations- und Integrationsschwierigkeiten wieder Wind unter die Flügel? Und verhält sich die CDU am rechten Rand weiterhin so, dass sie Wähler nicht ihrerseits anziehen, sondern durch Ausgrenzung der AfD zutreiben will?

Die AfD musste Verluste in den Umfragen in den letzten Monaten hinnehmen, stabilisiert sich jetzt bei elf Prozent. Woran liegt es: Ist das Flüchtlingsthema in den Hintergrund gerückt? Sind es immer noch Nachwirkungen der Rede von Björn Höcke in Dresden?

Einesteils ist das Flüchtlingsthema wirklich in den Hintergrund öffentlicher Aufmerksamkeit gerückt. Zweitens sank das Ansehen der AfD durch Höckes parteischädigendes Verhalten. Vor allem aber sehen gar nicht wenige deutsche Wechselwähler nun eine andere Möglichkeit, die ungeliebte Kanzlerin aus dem Amt zu treiben: durch die Wahl von Schulz und nicht länger durch ein Starkmachen der AfD.

Wie ist Ihr Tipp sieben Monate vor der Wahl? Wer wird Kanzler? Welche Koalition wird nach der Bundestagswahl das Land regieren?

Das ist noch ein reines Ratespiel. Die größte Wahrscheinlichkeit hat eine Fortsetzung der Großen Koalition, vermutlich unter CDU-Führung. Es folgt mit geringerer Wahrscheinlichkeit ein rot-rot-grünes Bündnis, falls der vermeintliche Schulz-Hype in Wirklichkeit eine Trendwende ist.

Und mein Horrorszenario wäre eine CDU-geführte Minderheitsregierung, die sich auf die Tolerierung durch ein, zwei kleinere Parteien einlassen müsste.