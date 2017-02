Generalbundesanwaltschaft Kaum Personal zur Terrorabwehr

Wie kann es eigentlich sein, dass es bei der Bundesanwaltschaft zu wenig Personal gibt? Wie so oft liegt die Antwort vor der eigenen Haustür. Thüringen und Sachsen-Anhalt entsenden derzeit genau keinen Staatsanwalt oder Richter nach Karlsruhe. Aus den neuen Bundesländern schickt nur Sachsen überhaupt Unterstützung und die ist überschaubar. Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow sagt: "Der Freistaat Sachsen beschäftigt momentan 375 Staatsanwälte, wobei momentan zwei Staatsanwälte nach Karlsruhe zum Generalbundesanwalt abgeordnet sind."

Sachsen bescherte viel Arbeit

Das Zahlenverhältnis ist für Justizminister Gemkow schon deshalb brisant, weil Sachsen der Bundesanwaltschaft zuletzt viel Arbeit beschert hat, sei es im Fall der rechtsextremen Gruppe Freitag oder des Terroristen Al-Bakr.

Allein die Zahl islamistischer Terrorprozesse bei der Bundesanwaltschaft ist in den vergangenen beiden Jahren um knapp 30 mal höher. Sie stieg von fünf Verfahren auf 140. Justizminster Gemkow meint deshalb: "Auch Sachsen ist in dieser Situation natürlich gefragt zu unterstützen. Wir prüfen momentan, ob wir zusätzliche Staatsanwälte hier in Sachsen entbehren können, um Sie als Verstärkung nach Karlsruhe zu schicken."

Thüringen und Sachsen-Anhalt prüfen

Auch aus dem Thüringer Justizministerium heißt es knapp: Man prüfe das Anliegen des Generalbundesanwalts. Und Sachsen-Anhalt, von wo bisher ebenfalls niemand entsandt wurde, schließt sich da an. Aus dem Justizministerium in Magdeburg heißt es zudem, man sehe den Bedarf und wolle sich intern zusammensetzen.

Eine klare Zusage ist das nicht. Die kam bisher nur aus Bayern, von wo schon bis April drei weitere Staatsanwälte geschickt werden. Das allein wird nicht reichen, sagt Sven Rebehn, Geschäftsführer des Deutschen Richterbunds. Er meint: "Nach unseren Erkenntnissen ist es so, dass die Karlsruher Behörde sicherlich 20 zusätzliche Strafverfolger braucht. Die Verfahren Amri und andere binden dort extrem viel Kapazitäten. Von der Bundesregierung sind zusätzliche Stellen bewilligt worden von der Bundesregierung. Aber das ist eben alles nicht ausreichend, weil eben ein Teil der bewilligten Stellen wieder für die Behördenverwaltung aufgezehrt werden."

Falsche Nachwuchspolitik

Die Stellen sind also da, aber niemand schickt Personal. Laut Deutschem Richterbund ist das die Folge falscher Nachwuchspolitik. Rebehn sagt: "Insbesondere die Staatsanwaltschaften sind bundesweit unterbesetzt. In vielen Bundesländern fehlen bis zu 30 Prozent Leute, um die Normalbesetzung haben zu können. Das führt natürlich dazu, dass man die besten Leute auch ungern nach Karlsruhe abordnen will, sondern sie lieber selbst behält."

Von der Bundesanwaltschaft abgeworben

Hinzu kommt, dass wirklich gute Staatsanwälte oft nicht regulär nach drei Jahren zurück in ihr Bundesland gehen, sondern von der Bundesanwaltschaft abgeworben werden. Um dennoch den Wunsch des Generalbundesanwalts nach mehr Personal zu erfüllen, setzt Sachsens Justizminister Gemkow auf Absprachen, die es so bisher nicht gab. Er sagt: "Obwohl es zunächst die Aufgabe Sachsens selbst ist zu entscheiden, wie viele Staatsanwälte entsendet werden, wird natürlich in den kommenden Tagen und Wochen auch mit den Justizministerkollegen der anderen Länder über dieses Thema zu sprechen sein."

Vielleicht kommen dann bald mehr als zwei der 120 Richter und Staatsanwälte der Bundesanwaltschaft aus den neuen Bundesländern.