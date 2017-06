Was darf der Bundespräsident Der Bundespräsident schlägt dem Bundestag den Bundeskanzler zur Wahl vor, zeichnet Bundesgesetze gegen und prüft, ob sie nach den Vorschriften des Grundgesetzes zustande gekommen sind. Er ernennt und entlässt Bundesrichter, Bundesbeamte und Offiziere, soweit es nicht anders im Gesetz steht. Der Bundespräsident darf auch seinem Amt einen persönlichen Stempel aufdrücken und seinen zentralen Mitarbeiterstab nach seinen eigenen Vorstellungen besetzen.



Dabei muss er aber den Personalrat in seine Entscheidungen mit einbeziehen. Das Bundespräsidialamt verfügt über rund 180 Angestellte - vom Gärtner bis zur Pressesprecherin. Der Personalrat hat hier ein Wort mitzureden, er ist gleichberechtig an Entscheidungen der Mitbestimmung beteiligt, heißt es in einem Leitfaden des Beamtenbunds. Dazu gehört die Einstellung von Personal, Festlegung von Arbeitszeit, Gestaltung der Arbeitsplätze, Einführung neuer Arbeitsmethoden.