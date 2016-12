Neue Anträge müssen nicht gestellt werden, sagt Sandy Müller vom Pflegedienst der Volkssolidarität Halle-Saalekreis: "Wenn jemand die Pflegestufe 1 hat, rutscht er automatisch in den Pflegegrad 2. Hat ein Patient momentan die Pflegestufe 1 und dazu eine Demenz, dann rutscht er zwei Grade höher und hat ab dem nächstem Jahr Pflegegrad 3." Demenzkranke profitieren besonders von den neuen Regelungen. Bisher fielen sie oft durchs Raster, weil sie körperlich zu fit waren. Bei der Einstufung in einen Pflegegrad wird nun darauf geachtet, inwiefern sich Pflegebedürftige noch selbst versorgen können.

Dabei sind die neuen Regelungen oft großzügiger, erklärt Dr. Kerstin Steinke, die Pflegeleiterin des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung Sachsen-Anhalt: "Medikamente, Injektionen, Wundversorgung - all diese Dinge werden derzeit überhaupt nicht berücksichtigt. Ab Januar fließen sie zu 20 Prozent in die Bewertung ein, was relativ viel ist."