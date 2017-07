Die meisten Frauen kommen über Vermittlungsagenturen nach Deutschland. Sie sind bei Firmen in ihren Heimatländern angestellt und werden von diesen entsandt. Die Agenturen werben mit einer "24-Stunden-Pflege". Bei deutschen Pflege-Diensten würde eine solche Rund-um-die-Uhr-Betreuung mindestens 10.000 Euro monatlich kosten. Wer sich aber für eine osteuropäische Pflegekraft entscheidet, muss einer Studie des Instituts für Sozialforschung und Sozialwirtschaft in Saarbrücken zufolge im Schnitt nur 1.800 Euro bezahlen.

Das könne gar nicht aufgehen, stellt Katrin Andruschow von der Stiftung Warentest klar: "Ein zentrales Problem, das wir immer wieder sehen, ist die Einhaltung von Arbeitszeiten. In Deutschland gilt eine Arbeitszeit von maximal 48 Stunden pro Woche, elf Stunden Ruhezeit müssen eingehalten werden und es braucht einen freien Tag in der Woche. Das heißt, auch die Betreuerinnen dürfen nicht rund um die Uhr arbeiten. Und das heißt, dass in den Verträgen schon Regelungen getroffen wurden, die das aufweichen, wenn da z.B. steht, dass die Arbeit bei Bedarf ausweitbar ist."