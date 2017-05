Die sogenannte Pflegemafia war den Berichten zufolge vor allem in Nordrhein-Westfalen und Berlin, aber auch in Brandenburg, Niedersachsen und Bayern aktiv. Die Ermittler vermuten eine enge Verbindung zur organisierten Kriminalität. Die Beschuldigten sollen Scheinfirmen im In- und Ausland errichtet haben und sollen an Geldwäsche, Schutzgelderpressung und illegalem Glücksspiel beteiligt sein. Mehrere ehemalige Firmenbetreiber wurden zudem als verdächtige Auftragsmörder identifiziert.