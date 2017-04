Der Knackpunkt ist die Ausbildung für sogenannte Alltagsbegleiter oder Betreuungsassistenten. Sie sind nicht für pflegerische Aufgaben ausgebildet und dürfen sie rechtlich gesehen nicht ausführen. Sie sollen mit den alten Menschen Zeit im Alltag verbringen. Doch die Realität sieht oft anders aus, erzählt Johanna Knüppel vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe, der die Interessen von Pflegekräften in Deutschland vertritt:

Auch scheinbar einfache Tätigkeiten, wie Pflegebedürftigen beim Essen helfen oder sie zur Toilette begleiten, seien eine Gefahrenquelle. Bei Stürzen oder Verschlucken würden die Hilfskräfte nicht wissen, was zu tun ist, erzählt Johanna Knüppel. Seit Jahresbeginn wird dem Bundesverband immer häufiger von Fällen berichtet, in denen Betreuungskräfte pflegerische Aufgaben übernehmen mussten.

Das Problem sei auch Karl-Josef Laumann, dem Patienten-Beauftragten der Bundesregierung bekannt. Auf Anfrage von MDR AKTUELL antwortet dieser schriftlich: "Ich habe in der Vergangenheit einige wenige Hinweise auf Fälle erhalten, in denen angeblich zusätzliche Betreuungskräfte für pflegerische Tätigkeiten eingesetzt wurden." In den seit Januar 2017 geltenden Richtlinien ist vorgeschrieben: