Nach den letzten Zahlen des Statistischen Bundesamtes von 2013 gibt es in Mitteldeutschland 328.000 Pflegebedürftige. Das ist gut ein Drittel mehr als noch 1999. Und Volker Rehboldt glaubt, dass das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht ist: "Wir werden uns damit anfreunden müssen, dass die Kosten für die Pflege in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weiter ansteigen werden. Nach dieser Reform ist vor der nächsten Reform, weil diese Entwicklung so weiter gehen wird."

Gesundheitsökonom Prof. Dr. Heinz Rothgang prognostiziert: Bis 2050 verdoppelt sich die Zahl der Pflegebedürftigen im Vergleich zu heute. Mittelfristig werde also auch der Beitragssatz in der Pflegeversicherung noch weiter steigen müssen. Die Frage sei nur, wie?

Der Experte fände es sinnvoll, alle jene in das Solidarsystem einzubeziehen, die in einer privaten Kranken- und Pflegeversicherung sind. Damit kämen rund fünf Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich in die Pflegekassen. Ob eine Bürgerversicherung allerdings politisch durchsetzbar wäre, steht in den Sternen.