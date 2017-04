In Deutschland wird nach einer neuen Untersuchung fast jeder sechste 15-Jährige (15,7 Prozent) regelmäßig Opfer von Mobbing an seiner Schule. Das geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Sonderauswertung der PISA-Studie 2015 zum Wohlbefinden von Jugendlichen in aller Welt hervor.

"Für manche ist die Schule ein Ort der Qual", schreiben die Autoren. Fast jeder zehnte Schüler in Deutschland beklagte demnach, regelmäßig Ziel von Spott und Lästereien zu sein. Das sei kein Randphänomen. 2,3 Prozent der Befragten sprachen von körperlichen Misshandlungen in der Schule, sie würden herumgeschubst und geschlagen.

Bei Mädchen läuft die Schikane durch Mitschülerinnen oft subtiler. Bildrechte: IMAGO

OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher fordert, Mobbing in Deutschland viel stärker zu thematisieren. Das Thema werde hier oft noch an den Rand gedrängt. Schleicher verlangt klare Ansagen: "Da hilft nur eine Null-Toleranz-Praxis, um deutlich zu machen, dass so etwas nicht akzeptiert wird."



Schleicher rät, alle Beiligten an einen Tisch zu bringen - Schulleitungen, Lehrer, Eltern und Kinder. Man dürfe das Thema nicht allein Schulpsychologen und Sozialarbeitern überlassen. Der Bildungsdirektor zeigte sich überrascht, dass häusliche und schulische Faktoren so stark mit dem Wohlbefinden der Jugendlichen zusammenhängen.



Zur PISA-Studie über Lernumfeld und Lernverhalten wurden gut eine halbe Million Schüler weltweit befragt, darunter 10.000 in Deutschland.