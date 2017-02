Euro-Abgasnorm Die Euro-Abgasnorm (auch Euro-Norm) legt Grenzwerte für den Ausstoß von Schadstoffen und Treibhausgasen von Autos fest.



Derzeit gibt es die Eingruppierung in sechs unterschiedliche Gruppen. Pkw der Klasse Euro 6, die es seit Januar 2014 gibt, sind dabei die neuesten und abgasärmsten. In der EU richtet sich die Zulassung neuer Fahrzeuge nach der Euro-Norm. In Deutschland wird zudem die Höhe der Kfz-Steuern anhand der Euro-Norm berechnet.



Auswirkungen hat die Klassifizierung vor allem auf Dieselfahrzeuge. So bekommen nur Diesel-Pkw mit Euro 4, 5 oder 6 eine grüne Plakette für Innenstädte. Bei Benzinern können auch Autos mit Euro 1 eine grüne Plakette bekommen, wenn sie einen entsprechenden Katalysator haben.