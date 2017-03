EU-Verkehrskommission Brüssel will europäisches Mautsystem

Die EU-Kommission plant eine europaweit einheitliche Maut. EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc sagte der "Welt am Sonntag", sie werde Ende Mai entsprechende Gesetzesvorschläge machen. Ziel sei es, dass Autofahrer künftig alle Straßen in Europa nutzen könnten, ohne anhalten zu müssen. Die Gebühren sollten nach einem einheitlichen Verfahren automatisch abgebucht werden, per Prepaid-System oder monatliche Abrechnungen.