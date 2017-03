Nord-Süd-Stromautobahnen Planung für unterirdische Stromkabel steht

Der Bau gigantischer unterirdischer Stromtrassen quer durch Deutschland für die Energiewende nimmt konkrete Formen an. Die Netzbetreiber Tennet, TransnetBW und 50Hertz haben nun Routen-Vorschläge für mögliche Erdkabel-Korridore vorgelegt. Damit soll Windstrom von den Küsten in die Industriezentren des Südens transportiert werden. Doch nicht alle sind mit den Planungen glücklich, so auch in Thüringen. Der Dialog geht also weiter.

von Angela Ulrich, Hauptstadt-Korrespondentin