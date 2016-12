Seehofer bei einem CSU-Kongress zum Thema Migration und Flüchtlinge Mitte Oktober 2015 (Archivbild) Bildrechte: dpa

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer hat am Donnerstag seine schon kurz nach dem Anschlag geäußerten Forderungen verteidigt. "Das eine ist die Anteilnahme, die Trauer, die Bestürzung, das geht uns sehr nahe, trifft einen mitten ins Herz", wird Seehofer in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe zitiert: "Aber ein verantwortlicher Politiker muss den Blick auch auf die Konsequenzen aus so einem Ereignis richten."



Am Dienstag hatte er gesagt: "Wir sind es den Opfern, den Betroffenen und der gesamten Bevölkerung schuldig, dass wir unsere gesamte Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik überdenken und neu justieren." Dies war kritisiert worden, weil zu dieser Zeit kaum etwas über mögliche Täter öffentlich bekannt war.



Bayerns Finanz- und Heimatminister Markus Söder assistierte dabei seinem Parteichef. Er sagte dem "Münchner Merkur" vom Donnerstag, es brauche eine "180-Grad-Wende". Deutschland habe nicht nur zeitweise die Kontrolle an den Grenzen verloren, sondern auch Probleme, die Kontrolle über Straßen und Plätze zu behalten. Sollte der gesuchte Tunesier der Attentäter sein, gebe es neue Fragen: "Wie kann es sein, dass ein Asylbewerber ohne gültige Papiere monatelang unbehelligt kreuz und quer durch Deutschland reist, obwohl er als Gefährder gilt? Wie ist es möglich, dass ein Flüchtling, der nach Ablehnung seines Asylantrags abgeschoben werden soll, einen Terroranschlag verüben kann?"



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wurde von Söder aufgefordert, die Forderungen der CSU zu übernehmen: "Man sollte nicht zu viele Gelegenheiten auslassen, das Richtige zu tun."