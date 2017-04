Die Bundeswehr ist aus Sicht des Wehrbeauftragten des Bundestags, Hans-Peter Bartels, anfällig für Rechtsextremismus - und zwar mehr als anderer Bereiche der Gesellschaft. Der SPD-Politiker sagte der "Welt am Sonntag", Hierarchien, Waffen und Uniformen zögen manchen Bewerber an, den die Bundeswehr nicht haben wolle. Anlass für Bartels Äußerungen ist der Fall eines Oberleutnants, der unter Terrorverdacht festgenommen wurde. Er soll sich als Flüchtling ausgegeben und einen Anschlag geplant haben. Seine Motive sollen fremdenfeindlich gewesen sein. Wie das Magazin "Der Spiegel" berichtet, wusste die Bundeswehr schon seit längerem von der rechten Gesinnung des Mannes . Bartels verwies darauf, dass ab Juli alle angehenden Soldaten vom Militärischen Abschirmdienst überprüft werden. Dadurch könnten "bereits auffällig gewordene Nazis oder Islamisten leichter herausgefischt" werden.

Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Rainer Arnold, kritisiert die bisherigen Kontrollmechanismen bei der Bundeswehr. Er sagte, es sei eindeutig zu wenig getan worden, um "Rechtsradikale herauszufiltern".



Die verteidigungspolitische Sprecherin der Linkspartei, Christine Buchholz, sagte, das Problem mit Rechtsextremismus in der Bundeswehr sei unübersehbar. Oftmals werde es so dargestellt, als ob rechtsradikale Taten von Einzelnen begangen worden seien. Mögliche Verstrickungen in Netzwerke und Organisationen der extremen Rechten würden bagatellisiert.