Jens Spahn, Präsidiumsmitglied der Union, hat den Stein ins Rollen gebracht. Der Politiker ist eigentlich kein Scharfmacher in der Union. Er befürwortet ein Islamgesetz vor allem deshalb, weil sich die Moscheen in Deutschland dann besser kontrollieren ließen.

Er sagt: "Wenn eine katholische Dorfkirche an einem Sonntagmorgen sowas predigen würde wie jeden Freitag in vielen Moscheen in Deutschland gepredigt wird: Die Grünen wären auf der Zinne, die Empörung wäre groß, wegen des Frauenbildes, wegen des Bildes von Gläubigen und Ungläubigen." Deshalb müsste man darüber nachdenken, was eigentlich gepredigt werde. Die Frage sei: "In welcher Sprache? Weil, wenn wir es nicht verstehen, können wir auch nicht wissen, was da gepredigt wird."

Der Grünenpolitiker Nouripour

Doch "auf der Zinne" ist jetzt eine Mehrparteien-Allianz aus Grünen, SPD’lern, und durchaus auch Unionsfreunden, wegen der Spahn-Initiative selber. Der grüne Omid Nouripour etwa, selber Muslim, kontert: "Das ist wirklich eine völlige Verkehrung der bisherigen Gesetzgebung und auch der notwendigen Gleichstellung der Religionen wie sie im Grundgesetz steht", sagt er und fährt fort: "Das ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Union ziemlich von der Rolle ist und zurzeit ziemliche Kapriolen in der Rhetorik der Auseinandersetzung mit den Muslimen und mit dem Islam schlägt."

Politische Signalwirkung

Omid Nouripour argumentiert, es fordere ja auch niemand ein Hinduismus-Gesetz. Auch die Idee, in den hiesigen Moscheen nur noch auf Deutsch predigen zu lassen, findet der Grüne Bundestagsabgeordnete abwegig: Aus rechtlichen Gründen, aber auch wegen der politischen Signalwirkung.



Nouripour konkretisiert: "Wir haben zum Beispiel in China deutsche christliche Gemeinden, in denen auf Deutsch gepredigt wird, und das ist auch richtig so." Wenn man ein solches Beispiel setze, dass dazu dann möglicherweise Staatszersetzendes komme, dann lade man die chinesische KP ein, zu sagen, "Dann dürft ihr das nicht mehr machen."

Islamgesetz als Steuerungs-Instrument

Initiator Spahn sieht ein mögliches Islamgesetz aber weniger als Katalog aus Verboten und Geboten. Er denkt an ein Steuerungs-Instrument, das muslimische Milieus und den Rest der Gesellschaft besser verzahnt. Sprich, damit anfängt, "die Strukturen eines Islam hier in Deutschland aufzubauen, indem wir noch mehr als bisher Imame, Seelsorger und Religionslehrer ausbilden."



Diese sollten gegebenenfalls vielleicht stärker mit Steuergeldern finanziert werden. "Eine Finanzierung aus Deutschland ist mir jedenfalls lieber, als wenn Saudi-Arabien das macht."



Ob Mehrheiten dafür denkbar sind, dass mehr Steuerzahlergeld an die muslimischen Gemeinden überwiesen wird? Das dürfte ebenso weit weg sein, wie die Forderung danach, die Moschee-Vereine als Religionsgemeinschaften anzuerkennen. Dann nämlich könnten die sich über eine Art Moschee-Steuer finanzieren.

Union ist gespalten

Spahns Partei jedenfalls ist gespalten. Einige prominente Unionspolitiker, allen voran Fraktionschef Volker Kauder, sind strikt gegen ein Islamgesetz. Andere, wie die stellvertretende Parteivorsitzende Julia Klöckner, können der Idee etwas abgewinnen.

Stellungnahme der Bundesregierung

Und die Kanzlerin? Ihr Sprecher Steffen Seibert hat in Berlin abgewunken und erklärt: "Für die Bundesregierung kann ich zunächst einmal sagen, dass wir uns nicht an Diskussionen innerhalb der Parteien zu deren Wahlprogrammen beteiligen."

In Deutschland gelte die Religionsfreiheit als eines der zentralen Freiheitsversprechen des Grundgesetzes. "Sie gilt für Christen, für Juden, für Muslime. Für andere Glaubensrichtungen, denen im Rahmen unserer Verfassungsordnung die Ausübung ihres Glaubens garantiert ist. Und die Bundesregierung hält diese Freiheit hoch."

Ein Islamgesetz sei derzeit kein Thema für das Regierungshandeln. Doch das könnte sich ändern, wenn die Unions-Befürworter es schaffen, die Forderung ins CDU-Wahlprogramm aufnehmen zu lassen.