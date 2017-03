Aschermittwoch: Wenn Politiker übereinander herziehen

Der Kanzlerkandidat der SPD, Martin Schulz, hielt sich in Vilshofen mit Spitzen Richtung seiner politischen Gegner weitestgehend zurück. Nur in einem Punkt machte er sich subtil über die "gefühlte Wahrheit" des CSU-Generalsekretärs Andreas Scheuer lustig: "Ich hab' gelesen, die gefühlte Mehrheit sitzt in Passau. Ich glaube, die tatsächliche Mehrheit sitzt hier." Bildrechte: dpa