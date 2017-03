SPD-Bundesparteitag Martin Schulz und die Jungen

Hauptinhalt

Außerordentlicher SPD-Bundesparteitag in Berlin: Ein neuer Parteivorsitzender muss her, Kanzlerkandidat Martin Schulz wird offiziell nominiert. Eben der begeistert im Moment nicht nur alteingesessene SPD-Mitglieder: Seit Schulz' Kanzlerkandidatur offiziell ist, sind die Neueintritte der "Jusos" – also der unter 35-jährigen SPD-Mitglieder – schlagartig angestiegen. Was fasziniert die jungen Leute so an Martin Schulz?

von Christine Reißing, Hauptstadtstudio Berlin