Noch vor dem Beginn des G20-Gipfels in Hamburg hat die Polizei Wasserwerfer gegen Demonstranten eingesetzt. Am Neuen Pferdemarkt im Stadtteil St. Pauli rückten die Beamten am Dienstagabend gegen 23 Uhr mit ihrem schweren Gerät an.

Hunderte Menschen hatten sich dort versammelt, um auf den Straßen mit Musik und Getränken gegen den G20-Gipfel zu demonstrieren. Die Straßenblockade wurde durch den Einsatz der Polizei aufgelöst. Nach diesen Auseinandersetzungen hat sich die Lage in den Nachtstunden dann wieder beruhigt.

Streit um Protestcamps

In der Frage der Protestlager bleibt Hamburgs Innensenator Andy Grote hart: Es könne Protestcamps zu Versammlungszwecken geben, aber keine Übernachtungscamps, weil dahinter die militante autonome Szene stehe.

Trotzdem bauten die G20-Gegner am Dienstag weitere Zelte auf. Doch die Polizei ging wie schon am Sonntag bei einem Protestcamp auf der Elbhalbinsel Entenwerder vor und räumte mehrere Zelte auf einer Grünfläche im Stadtteil Altona weg.

In der Nacht zum Mittwoch hat das Hamburger Schauspielhaus einigen Demonstranten als Schlafplatz gedient. Etwa drei Dutzend G20-Gegner haben Mitarbeitern des Hu im Foyer des Schauspielhauses übernachtet, bestätigte ein Mitarbeiter des Hauses. Zuvor hatten Aktivisten am Dienstagabend die Fassade des Schauspielhauses mit Plakaten behängt. Neben dem Eingang klebten Parolen wie "Bühne frei für Isomatten" und "Protest is not a crime".

Alternativgipfel mit 1.500 Teilnehmern

Auch am Mittwoch wollen G20-Kritiker protestieren und eine andere Politik fordern. Im Mittelpunkt steht ein Alternativgipfel in der Kulturfabrik Kampnagel. "Die G20 verteidigt ein System, das die soziale Ungleichheit auf die Spitze treibt", teilten die Organisatoren mit. Geplant sind Veranstaltungen zu Problemen wie Armut, Flucht, Naturzerstörung, Rassismus und Frauenfeindlichkeit.

In der Hamburger Innenstadt werden am Mittwochmittag zudem Aktivisten durch die Straßen ziehen. Am frühen Abend startet dann an den Landungsbrücken eine Nachttanzdemo unter dem Motto "Lieber tanz ich als G20". Beim zweitägigen Alternativgipfel werden bis zu 1.500 Teilnehmer erwartet.

Unterdessen müssen die Berliner Polizisten, die bei einem G20-Einsatz in Hamburg gefeiert haben, keine Konsequenzen fürchten. "Nach jetzigem Stand ist eindeutig klar: Disziplinarwürdig ist an diesem Verhalten nichts", sagte der Sprecher der Berliner Polizei, Winfrid Wenzel, in der RBB-"Abendschau" am Dienstag.

Es gebe keine Belege, keine Aussagen von Zeugen, keine Videoaufnahmen oder Fotos, die "in irgendeiner Weise disziplinare Folgen" haben müssten. Diese Einschätzung sei "nahezu 100 Prozent im Einklang mit dem, was die Hamburger Polizei umfassend und akribisch ermittelt" habe, betonte er. Die mediale Berichterstattung sei "deutlich überhöht" gewesen.