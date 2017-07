Unter den Verletzten sind auch 14 Bereitschaftspolizisten aus Sachsen-Anhalt. Drei Beamte seien in Hamburg schwer verletzt worden, teilte die Bereitschaftspolizei am Sonntag mit. Einem Polizisten habe ein Glassplitter aus dem Auge entfernt werden müssen. Außerdem seien ein Beamter am Knöchel und ein weiterer an der Wirbelsäule verletzt worden. Die elf anderen hätten sich Prellungen und Hämatome zugezogen, als sie mit Flaschen und Steinen beworfen worden seien.



Aus Sachsen wurden 20 Polizisten in Hamburg verletzt. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte dem MDR, einer der Beamten sei am Kopf schwer verletzt worden.



Aus Thüringen wurden zehn Polizisten während des Einsatzes in Hamburg verletzt. Nach Angaben des Thüringer Innenministeriums wurden die meisten durch geworfene Flaschen verletzt. Zwei Beamte seien vorerst dienstunfähig. Außerdem seien 17 Fahrzeuge der Thüringer Polizei beschädigt worden.