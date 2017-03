Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, hat offenbar jahrelang Beamtensold bekommen, ohne als Polizist zu arbeiten. Wendt räumte im ARD-Magazin "Report München" ein, dass er vom Land Nordrhein-Westfalen als Hauptkommissar in Teilzeit bezahlt werde, obwohl er diese Tätigkeit nicht aktiv ausübe. Kurz zuvor hatte Wendt noch erklärt, er erhalte sein Geld ausschließlich von der Gewerkschaft.



Inzwischen hat der 60-Jährige seine Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand beantragt, die auch genehmigt wurde. Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft will er bleiben.

Innenministerium: Praxis seit mehr als zehn Jahren

Wendt ist seit 2007 Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft mit Sitz in Berlin. Dafür hat ihn das nordrhein-westfälische Innenministerium faktisch freigestellt. 2010 wurde er vom Polizeipräsidium Mönchengladbach ins Landesamt für Polizeiliche Dienste versetzt und dort zum Hauptkommissar befördert. Er erhielt eine Teilzeitstelle auf der Basis von 28 Wochenstunden.



Wendt zufolge sollte durch die Besoldung die Deutsche Polizeigewerkschaft unterstützt werden. Diese habe bei den Personalratswahlen nicht genug Stimmen bekommen, um eine Freistellung von Personalräten zu erreichen. Ein Sprecher des Innenministeriums in Düsseldorf erklärte zu dem Fall, das sei eine Praxis, die zur Förderung der Gewerkschaftsarbeit in Nordrhein-Westfalen schon seit mehr als zehn Jahren praktiziert werde.

Politiker fordern Aufklärung

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete und frühere Polizeibeamtin Irene Mihalic kritisierte Wendt. Dem "Kölner Stadt-Anzeiger" sagte sie, der wohl lauteste Mahner für Law and Order nehme es in eigener Sache wohl nicht so genau. Zugleich betonte sie, auch die Besoldungs- und Freistellungspraxis des nordrhein-westfälischen Innenministeriums müsse hinterfragt werden. Man brauche in dieser Sache maximale Transparenz und Aufklärung.



Ähnlich äußerte sich der stellvertretende Fraktionschef der Linken im Bundestag, Frank Tempel, der früher ebenfalls als Polizist gearbeitet hat. Tempel sagte der "Berliner Zeitung", der Fall müsse untersucht werden. Er forderte, den Straftatbestand der Untreue zu prüfen - und zwar beim Innenminister von Nordrhein-Westfalen. In Richtung Wendt sagte Tempel, wenn dieser Sold unrechtmäßig bezogen habe, müsse er ihn zurückzahlen.