Populismus ist dem "Brockhaus" zufolge eine "allgemeine opportunistische, oft demagogische Politik, die darauf gerichtet ist, durch Dramatisierung der politischen Lage die Zustimmung der Massen zu gewinnen". (Quelle: Brockhaus. Die Enzyklopädie. Band 17. Seite 356). Der Populismus erlebt gerade eine Konjunktur. Nicht nur in anderen Ländern Europas und Amerika, sondern auch in Deutschland. Besonders die AfD weiß erfolgreich die Flüchtlingskrise und die wachsende Verunsicherung der Bevölkerung auszunutzen. Bei allen Wahlen 2016 konnte sie scheinbar allein mit diesem Thema Wahlerfolge erzielen.

Dieses Konzept färbt immer stärker auch auf andere Parteien ab. Uns droht ein Flüchtlingswahlkampf. Da fordert CSU-Chef Horst Seehofer eine Obergrenze für die Zuwanderung von Flüchtlingen. Die CDU verabschiedet sich gegen den Willen der eigenen Vorsitzenden vom Doppelpass. Die SPD trägt Verschärfungen des Asyl- und Aufenthaltsrechts mit. Und selbst bei der Linken und den Grünen gab es, wenn auch vereinzelt, kritische Bemerkungen zu den Flüchtlingen.

Wandel befördert Populismus

Allerdings erscheint auf den ersten Blick der Boom des Populismus geradezu widersinnig, angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Die Arbeitslosigkeit sinkt weiter. Immer noch wächst die Wirtschaft. Aber da ist die andere Seite der Medaille dieses Wachstums. So entstehen in Deutschland viele neue Jobs im Niedriglohnsektor. Aufgrund der Nullzins-Politik schmelzen Sparguthaben und Altersvorsorge dahin. "Die Entstehung populistischer Bewegungen wird durch gesellschaftlichen Wandel mit sich auflösenden traditionellen Strukturen begünstigt", heißt es dazu im "Brockhaus".

Begünstigt wird diese Entwicklung durch den Rückzug und Abbau staatlicher Strukturen. Wer Monate auf einen Termin im Bürgeramt wartet, zwei Stunden durch seinen Landkreis zum Finanzamt fahren muss oder tagtäglich seine Kinder zum Bus bringt, weil es im Ort keine Schule mehr gibt, verliert immer mehr das Vertrauen in unser Gemeinwesen und wird anfällig für populistische Thesen. Natürlich sind die öffentlichen Finanzen oft knapp, doch Geld ist oftmals schneller zu beschaffen als verlorenes Vertrauen beim Bürger zurückzugewinnen.

Grund zur Beunruhigung

Gewann überraschend Bildrechte: dpa Doch viele in der Politik glauben immer noch, die AfD sei eine vorübergehende Erscheinung. Sie trösten sich mit Umfragen wie in Sachsen-Anhalt. Dort würde die AfD jetzt bei Wahlen 22 Prozent erreichen, aber nur drei Prozent trauen ihr eine Lösung der aktuellen Probleme zu. Es könnte ein Fehlglaube sein, dass das Wahlvolk schon ein Einsehen hat und einfach wieder in den Schoß der etablierten Parteien zurückkehrt. Das glaubte man auch von der PDS in den 90er-Jahren. Sie ist immer noch da - wenn auch nun unter dem Label Linkspartei - und gilt heute als etablierte Partei.



Momentan wächst vielmehr die Distanz zwischen Volk und Politik, weil politische Entscheidungen oft als alternativlos oder zu komplex dargestellt werden, um sie den Menschen zu erklären. Das ist Nährstoff für die Populisten mit ihren einfachen Antworten. Der Wahlerfolg von Donald Trump oder der Brexit sind dafür Lehrbeispiele.

Merkels Fehler

Ähnliches könnte auch Deutschland drohen. Bis 2015 hatte Angela Merkel den Deutschen das Gefühl gegeben, die Krisen der Welt würden um das Land einen Bogen machen. Dann aber verordnete sie dem Land mit der Öffnung der Grenzen einen Crashkurs in Globalisierung. Allerdings blieb sie bisher die politische Vision schuldig, die sie mit der Aufnahme der Flüchtlinge und ihrer Integration verbindet. Die entstandene Verunsicherung zeigte sich an den Wahlurnen und in den Ergebnissen für die AfD. Merkels sinkende Bindungskraft in den eigenen Reihen könnte diesen Trend fortsetzen.