Ist Donald Trump in Deutschland denkbar? Entwarnung sagt die Bertelsmann-Studie. Populistische Einstellungen haben bei uns keine Mehrheit.

Doch zunächst steht die Frage: Was heißt Populismus? Die Studien-Mitautorin Christina Tillmann sagt dazu: "Es ist eine Anti-Establishment-Haltung, gegen 'die da oben' gerichtet." Außerdem zeichne sich Populismus durch eine Pro-Volkssouveränität aus, also durch das Denken: "Das Volk weiß selber, was am besten ist und die Politiker sollten sich ganz klar danach richten", meint Tillmann. "Der letzte, sehr wichtige Punkt ist die Anti-Pluralismus-Ausrichtung. Das heißt, in einer Demokratie ist es normal, dass ich die Meinung meines gegenüber anerkenne. Das ist bei Populismus nicht der Fall."

85 Prozent der Wähler sind für Demokratie

Immerhin denkt ein Drittel der Wahlberechtigten genau so. Die absolute Mehrheit populistisch eingestellter Wähler ist aber eher moderat. Sie findet die Mitgliedschaft in der EU richtig. Satte 85 Prozent sind - jedenfalls im Prinzip - für die Demokratie. Tillmann erläutert: "Man findet da keine Systemkritiker, der die Demokratie komplett oder die Mitgliedschaft in der Europäischen Union ablehnt. Man findet aber Menschen, die das konkrete Funktionieren der Demokratie bemängeln."

Niedriges Einkommen und geringe Bildung

Aber wer unterstützt nun besonders populistische Ideen? Wichtig sind weder Alter, Geschlecht noch Herkunft Ost/West, sondern Einkommen und Bildung. Bei Personen mit maximal Hauptschulabschluss und einem durchschnittlichen Monatseinkommen unterhalb 1.500 Euro sind populistische Einstellungen am stärksten ausgeprägt.

Populismus ist Frühwarnsystem

Das sei aber überhaupt kein Grund zum Verteufeln, sagt Robert Vehrkamp. Auch er ist Studien-Mit-Autor und sagt: "Populismus kann in einer moderaten Form natürlich auch die Funktion eines Frühwarnsystems in einer Demokratie haben, und deshalb würde ich vor einer Verteufelung des Populismus durchaus warnen. Man muss mit Populisten offensiv und aktiv in die Auseinandersetzung gehen. Das entspricht den Regeln der Demokratie."

Das Thema, das populistische Wähler bei uns mit Abstand am meisten beschäftigt ist die Flüchtlingspolitik. Vehrkamp analysiert:

Vor der Bundestagswahl gibt es in Deutschland kein generell flüchtlingsfeindliches Klima. Die einzige Partei, der es gelingt, damit Mobilisierungserfolge im eng begrenzten Spektrum der rechtspopulistischen Wähler zu erzielen, ist die AfD. Es macht für die anderen Parteien überhaupt keinen Sinn, der AfD in diesem Segment hinterherzulaufen. Robert Vehrkamp, Bertelsmann-Stiftung

Der Hintergrund: Die Anhänger aller anderen etablierten Parteien setzen weit überwiegend auf moderate und kontrollierte Flüchtlingszuwanderung. Von radikalen politischen Vorstößen werden sie eher abgeschreckt. Das gilt besonders für die Wähler von CDU, CSU und den Grünen. Deren Wählerschaften sind am wenigsten populistisch eingestellt.

Anhänger populistischer Ideen häufig Nichtwähler

Ohnehin könnte gelten: Da Anhänger populistischer Ideen tendenziell verstärkt zum Nichtwählen neigen - so ein weiteres Ergebnis der Studie -, droht den anderen Parteien keine große Gefahr an der Wahlurne.

Doch Vorsicht, sagt Vehrkamp: "Natürlich müssen sich die etablierten Parteien um diese sich verfestigenden, sozial benachteiligten Nichtwählermilieus verstärkt kümmern. Sonst werden es irgendwann andere tun." Die AfD solle da ein erstes Frühwarnsignal für die anderen Parteien sein.

Das Zeitalter des Populismus aber sieht die Stunde in Deutschland im Bundestagswahljahr nicht angebrochen.