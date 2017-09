Die miserablen Werte, die seine Partei jetzt bundesweit geholt hat, kennt er aus Thüringen schon länger. Was Schneider vor einem Jahr über die Lage dort sagte, lässt sich nach der Bundestagswahl ganz gut auf die Bundespartei übertragen: "Die letzten Landesregierungen, an denen wir als Juniorpartner beteiligt waren, haben im Kern alle sozialdemokratische Politik gemacht. Aber das zahlt bei uns nicht ein." Wenn die Wahlergebnisse so schlecht seien, dass man nicht die Führung in der Regierung übernehmen könne, dann sei es schwer, "da noch mal rauszukommen. Das geht dann nur mit überragenden Persönlichkeiten."