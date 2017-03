"Ihre Rentner, die machen zu viele Überstunden." – "Oh, das wusste ich nicht, Herr Bundesvorsitzender ...", auch das ist eine Seite des obersten Polizeigewerkschafters Rainer Wendt, zu sehen Mitte Februar in der ARD-Vorabendserie "Rentnercops" - als er selbst.

Laiendarsteller: Das ist vielleicht seine geheime Leidenschaft, ein erfüllter Jugendtraum. Im Sommer wird er womöglich Freiluft-Theater in Waren an der Müritz spielen. Regie führt dort Theatermann Nils Düwell. Der erzählt am Telefon, dass er Rainer Wendt gern dabei hätte, er ihm nahe stehe und zurzeit über eine Rolle verhandle. Dann will Düwell nichts mehr sagen und sich nicht zur aktuellen "Schmutzkampagne" äußern, wie er es nennt.