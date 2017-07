Herunterhängende Mundwinkel? Sind von Manuela Schwesig eher nicht bekannt. Die 43-Jährige ist eine, die Tatkraft ausstrahlt. Zum Beispiel, als sie 2016 nach der Babypause ins Familienministerium zurückkehrt. Der Spagat zwischen bundespolitischem Berlin und Familienleben in Schwerin schreckt sie nicht: "Ich mache meinen Job total gern. Wenn ich hier an Bord bin im politischen Geschäft, dann volle Konzentration darauf, viel Kampf. Und wenn ich zu Hause bin, dann große Entspannung und Gelassenheit mit der Familie."

Aufstieg beginnt 2009

2009 macht Manuela Schwesig erstmals Bundespolitik, als Vize-Vorsitzende der SPD. Da nennen sie manche Kollegen noch abfällig "Küsten-Barbie". Eine mit Triple-Quote: jung, weiblich, aus dem Osten. Gut aussehen UND kompetent sein? Schwesig muss sich ihren Ruf erst erarbeiten. Dabei kommt ihr zugute, dass sie persönliche Angriffe weckstecken kann, wie den von Unions-Fraktionschef Volker Kauder zur Frauenquote: "Die Frau Familienministerin soll nicht so weinerlich sein, sondern sie soll einen Koalitionsvertrag umsetzen. Dann ist alles in Ordnung."

Durchsetzungsstark gegenüber der Union

Autsch – die Kanzlerin selbst entschuldigt sich für den Ausrutscher von Kauder. Schwesig lässt das an sich abperlen und gilt seitdem als durchsetzungsstark. Obwohl ihre Bilanz als Familienministerin eher gemischt ausfällt. Kämpferisch ja, aber manchmal nur mit Minimalkompromiss am Ende. Zum Beispiel beim wichtigen Thema "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit". Da hat Schwesig zwar ein Gesetz hinbekommen, nach langem Ringen mit der Union. Entsprechend zufrieden ist die Bundesfamilienministerin: "Ich bin sehr froh, dass der Koalitionspartner und wir jetzt eine gemeinsame Lösung gefunden haben. Denn es ist wichtig, den Frauen in unserem Land zu zeigen, dass wir das Thema ernst nehmen."

Pragmatismus

Doch am Ende sind es weniger Frauen als erhofft, die profitieren. Und auch die Familienarbeitszeit, mit der sich Väter und Mütter gleichberechtigter um den Nachwuchs kümmern sollen, ist noch nicht abschließend durch und hängt im Paket des Länderfinanzausgleichs fest. Die Frauen-Quote und auch das Elterngeld plus sowie einige Verbesserungen bei der Kita-Versorgung kann sich Manuela Schwesig allerdings als Erfolge ans Revers heften. Streit hat sie dabei nicht gescheut – und die Herkunft aus dem Osten habe ihr geholfen, sagt Schwesig: "Ich glaube wir Ostdeutschen sind pragmatischer, wir wollen schneller zu Lösungen kommen und halten uns nicht so lange mit Vorreden auf."

Beruf und Familie

Der Wechsel nach Schwerin passt Manuela Schwesig auch privat. Ihre Familie lebt dort, die Kinder Julia und Julian sind in der Kita und in der Schule. Über die fast gleichen Namen haben sich manche in Berlin gewundert: Schwesig lacht dazu nur: "Als mein Sohn vor neun Jahren zur Welt kam, hatten wir schon 'Julia' als Favorit für ein Mädchen. Dann wurde es ein Junge und wir nannten ihn Julian. Jetzt fanden wir den Namen immer noch total schön. Und dann wurde es eben Julia.

Jetzt muss Manuela Schwesig beweisen, ob sie auch Landesmutter kann. Bei ihren Sommerreisen stapfte sie gern barfuss durch den Sand am Ostsee-Strand. Auf der Suche nach Mecklenburgern und Urlaubern, um sie ins Gespräch zu verwickeln. Dazu wird sie jetzt noch mehr Gelegenheit haben.