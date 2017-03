Allerdings treibt Ulla Jelpke dabei noch eine andere Sorge um: "Gerade solche Gesetze sind ja dann auch auf alle anwendbar. Also das heißt, wer ist gefährlich? Und wenn so eine AfD an die Macht kommt, wen kann sie dann alles in Präventivhaft nehmen? Also da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein."