Vor einem Monat hatte die schwarz-rote Regierungskoalition beschlossen, dass das Bundeskriminalamt in seinem Verantwortungsbereich sogenannten Gefährdern eine elektronische Fußfessel verordnen kann. Gleichzeitig forderte Innenminister Thomas de Maizière, dass die Bundesländer in ihrer Zuständigkeit ähnliche Regelungen schaffen.

Bayern hat das nun getan und will darüber hinaus alle, die gegen die mit den Fußfesseln verbundenen Auflagen verstoßen, vorbeugend in Gewahrsam nehmen. Die Kritik ist groß. Grünenchefin Katrin Göring-Eckkardt sieht den Rechtsstaat in Gefahr, und auch die SPD-Politikerin Gesine Schwan hält es verfassungsmäßig für sehr bedenklich, die Vorbeugehaft auszuweiten: "Dann ist das die Umkehrung unseres Rechtssystems. Dann ist das die Umkehrung des Imperativs, dass im Zweifel für den Angeklagten zu sprechen ist. Hier ist im Zweifel gegen den Verdächtigen gesprochen."

Das Instrument der Präventivhaft ist allerdings nicht neu und in den Polizeigesetzen der meisten Bundesländer festgeschrieben. In Schleswig-Holstein und Bremen ist dieser sogenannte "Unterbindungsgewahrsam" bereits jetzt zeitlich sogar völlig unbegrenzt, wird aber de facto nie länger als einige Tage angewandt. Bayern will dagegen die Dauer der Vorbeugehaft individuell immer wieder neu von einem Richter prüfen lassen.

Wie soll Richter über Haftende entscheiden?

Das könnte dazu führen, dass eine als Gefährder eingestufte Person unbegrenzt lange in Haft bleibt, ohne eine Straftat begangen zu haben. Und das sei problematisch, so Jens Gnisa, Vorsitzender des Deutschen Richterbundes, im Morgenmagazin von ARD und ZDF: "Es gibt an diesem Vorschlag riesige Schwierigkeiten, ihn in der Praxis umzusetzen. Es geht vor allen Dingen darum, dass strittig sein wird, wie diese Haft zu beenden sein wird. Man muss sich ja vorstellen: Die Menschen sitzen in Haft, weil sie irgendwas gesagt haben, weil sie irgendwas getan haben. Aber wann soll diese Haft enden? Wann soll nachgewiesen sein, dass sie nicht mehr gefährlich sind? Das wird in der Praxis ein riesiges Problem werden

Daran könne auch nichts ändern, dass in jedem Fall ein Richter das letzte Wort haben soll. Dazu sagt der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes Jens Gniesa: "Stellen wir uns einen Häftling vor, der angekündigt hat, einen Terroranschlag zu begehen. Der sitzt jetzt ein, zwei, drei Jahre und sagt, ich mache das nicht, das ist ein Irrtum gewesen. Soll der Richter ihm jetzt glauben oder nicht? Es gibt letztendlich kaum feste Parameter, an denen man das festmachen könnte."

Gefährder werden in drei Stufen eingeteilt

Nach offiziellen Angaben sind in Deutschland etwa 500 sogenannte Gefährder registriert, die ihrem Risikopotenzial entsprechend seit Mitte Januar von den Sicherheitsbehörden nach einer dreistufigen Punkteskala klassifiziert werden. Das neue System wurde nachträglich auch am Fall des Attentäters vom Berliner Weihnachtsmarkt Anis Amri getestet. Der Tunesier war dabei anhand seiner vor dem Anschlag bekannten Daten als hochgefährlich eingestuft worden.