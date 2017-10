Der Fahrgastverband Pro Bahn hat Strategien gegen die zahlreichen Streckensperrungen im Zugverkehr durch Unwetter angemahnt. Pro-Bahn-Ehrenvorsitzender Karl-Peter Naumann kritisierte unter anderem die "weitreichenden Naturschutzgesetze" für den Randbewuchs der Bahnstrecken. Es sei absurd, dass an den Autobahnstrecken weitaus mehr Bäume abgeholzt werden dürften als an den Bahntrassen, sagte er der "Passauer Neuen Presse". "Bahn und Straßen müssen hier gleichgestellt werden", forderte er.

Am Wochenende hatte der Sturm "Herwart" besonders in Nord- und Ostdeutschland den Bahnverkehr weitgehend lahmgelegt. Die meisten Strecken wurden am Montag wieder freigegeben, darunter die wichtige Verbindung zwischen Hamburg und Berlin. Am Dienstag war nach Angaben eines Bahn-Sprechers nur noch die Strecke zwischen Hamburg-Harburg und Cuxhaven gesperrt. Auf anderen Strecken rund um Hamburg könne es aber auch noch vereinzelt zu Ausfällen und Verspätungen kommen.